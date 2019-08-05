Москва, 5 августа, 2019, 05:29 — ИА Регнум. Самым холодным за 71 год стал день 4 августа в Москве, передаёт РБК.

Нелетняя погода

По словам представителя «Фобоса» Евгения Тишковца, с 1948 года не было такого холодного 4 августа. Но за всю историю наблюдений самым холодным этот день был в 1906 г., когда столбики термометров поднялись только до +5,2 °С.

В этом году 4 августа в 16:00 мск в районе ВДНХ температура оказалась +13,5°С.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа синоптики обнадёжили москвичей, заявив, что после 15 августа в отдельные дни, вероятно, будет повышение максимальной температуры до +26 °С.