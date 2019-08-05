Казань, 5 августа, 2019, 04:05 — ИА Регнум. Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Ахметов на еженедельном совещании выходного дня отметил, что в регионе к началу августа убрано 6% площадей — с 88 тыс. га при средней урожайности 32,7 ц/га намолочено 287 тыс. тонн, но «дождливая прохладная погода пока не позволяет вести полевые работы». Министр также призвал глав районов и сельхозхозяйств «серьёзно пересмотреть тактику текущей уборки», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мсх.ru Сбор урожая

Относительно данных на тот же период 2018 года по общему объёму намолота наблюдается отставание — 287 тыс. тн против 643 тыс. тн, но при этом урожайность выше — 32,7 против 30 ц/га в прошлом году.

Комментируя итоги работы районов, министр раскритиковал Альметьевский и Нижнекамский, где убрано менее 5%, добавив, что «каждый в своё оправдание будет приводить свои аргументы» и уборка при базисной влажности 13−14% исключает дополнительные затраты на сушку, но «при нынешней погоде такое зерно на корню вряд ли у нас будет».

"Погода ожидается не августовская, а по характеру как в конце сентября. И многие знают, какая она, сентябрьская уборка. Поэтому и нам, и главам районов, и руководителям не только крупных, но и фермерских хозяйств, необходимо серьёзно пересмотреть тактику текущей уборки», — заявил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в текущем году в Татарии наблюдалось сокращение посевных площадей на 0,4%, а также гибель озимых на площади 229,5 тыс. га.

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