Санкт-Петербург, 5 августа, 2019, 03:41 — ИА Регнум. Слухи о конфликте болельщиков ФК «Зенит» с нападающим Малкомом специально распространяют западные СМИ, заявил гендиректор петербургского клуба Александр Медведев, сообщает «Бомбардир».

Adrien33000 Малком

По словам Медведева, вбросы западных массмедиа — часть общей картины, выходящей за рамки спорта.

https://twitter.com/fczenit_en/status/1158133784405041152

Напомним, слухи о том, что фанаты «Зенита» не приняли Малкома, распространила британская газета The Sun.