Благовещенск, 5 августа, 2019, 03:03 — ИА Регнум. Продолжительные ливневые дожди привели к наводнению во многих районах Приамурья. Корреспондент ИА REGNUM проехал по федеральной трассе «Амур» вдоль пострадавших от стихии территорий.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Наводнение в Приамурье

Алексей Суконкин ИА REGNUM Наводнение в Приамурье

Алексей Суконкин ИА REGNUM Наводнение в Приамурье

Алексей Суконкин ИА REGNUM Наводнение в Приамурье

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Алексей Суконкин ИА REGNUM Наводнение в Приамурье

Алексей Суконкин ИА REGNUM Наводнение в Приамурье

Алексей Суконкин ИА REGNUM Наводнение в Приамурье

Затоплению подвергнуты абсолютно все низменные участки, все поймы крупных и средних рек. Во многих местах подтопления привели к серьёзному ущербу.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Наводнение в Приамурье

Алексей Суконкин ИА REGNUM Наводнение в Приамурье

Алексей Суконкин ИА REGNUM Наводнение в Приамурье

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильнейших дождей в Приамурье сложилась критическая паводковая ситуация: гребень паводка в отдельным местах района превысил показатели наводнения 2013 года, когда уровень воды в реке Амуре превысил 9 метров. Воздействие стихии в основном коснулось населённых пунктов, находящихся у крупных и средних рек, так, было подтоплено более тысячи домов и придомовых территорий. Спасательные подразделения МЧС провели эвакуацию населения из наиболее опасных районов, люди были размещены в 17 пунктах временного размещения.