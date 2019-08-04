Москва, 5 августа, 2019, 01:41 — ИА Регнум. Решением проблемы «зарплатного рабства», когда работодатель навязывает сотрудникам банк, через который они получают зарплату, предлагается сделать перечисление зарплат на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей, пишет «Российская газета».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги и телефон

Такой вариант обсуждается в банковском сообществе, в том числе и Банком России. Инициатор — «Альфа-банк».

Комментируя эту инициативу, зампред правления кредитной организации Владимир Сенин пояснил, что предлагается «революционно новый механизм». Теперь человек, работающий в компании, сможет самостоятельно привязать платёжную карту системы «Мир» к своему номеру телефона.

Это позволит сотруднику самому выбирать банк, куда на его счёт будет перечисляться зарплата, и не потребуется держать работодателя в курсе, в каком банке деньги. Инициаторы при этом ссылаются на положительный опыт такой схемы за рубежом, в частности — в Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об инициативе использования СБП для перевода зарплат стало известно ещё весной 2019 г. В ЦБ пояснили, что это даст людям возможность самим выбирать, куда перечислять зарплату.