Ереван, 5 августа, 2019, 01:02 — ИА Регнум. В Армении освобожден из-под ареста бывший высокопоставленный полицейский Гегам Петросян, который обвиняется в убийстве демонстранта во время кровавых событий 1 марта 2008 года. Тогда при разгоне митинга силами правопорядка погибли десять человек (из них — двое полицейских). Десять лет следствие не могло выяснить, кто именно виновен в гибели людей. После смены власти в Армении в мае 2018 года следствие по делу «1 марта», можно сказать, возобновилось. Петросян — первый из участников тех событий, которому было предъявлено обвинение в убийстве одного из демонстрантов.

Photolure Митинг 1 марта 2008 года в центре Еревана

Петросян был освобожден из-под стражи, так как следствие не представило ходатайства в суд о продлении срока ареста.

По словам самого Петросяна, который был заместителем командира войск полиции, ему предъявлено нулевое обвинение.

«Пообещали, что в течение месяца обвинение снимут», — сказал Гегам Петросян. На вопрос журналиста: «Кто пообещал? Специальная следственная служба?», он ответил: «Мой адвокат пообещал. Причем здесь Специальная следственная служба?».

70-летнему бывшему заместителю командира войск полиции Армении Гегаму Петросяну через 11 лет после событий 1 марта было предъявлено обвинение в убийстве демонстранта Закара Ованнисяна с применением огнестрельного оружия. Суд вынес решение о его аресте 4 апреля.

Закар Ованнисян скончался 2 марта 2008 года в Ереванской клинической больнице от полученного огнестрельного ранения.

По делу «1 марта» под арестом находится экс-президент Армении Роберт Кочарян, который обвиняется в узурпации власти группой лиц по предварительному сговору. По этой же статье обвинения предъявлены также двум бывшим министрам обороны Армении, экс-главе администрации президента.