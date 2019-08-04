Минск, 5 августа, 2019, 00:48 — ИА Регнум. Ориентировочная дата выборов президента Белоруссии, которые пройдут в следующем году, — 30 августа, передаёт ОНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Заявившая об этом глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина отметила, что предпоследний день лета будет наиболее подходящим, потому что основная часть электората к этому моменту вернётся на место своей регистрации, и, таким образом, явка будет выше.

Напомним, в Белоруссии президент избирается сроком на пять лет. Действующий глава государства Александр Лукашенко в очередной раз был избран в 2015 году с результатом 83,5%. Лукашенко руководит страной с 1994 года.