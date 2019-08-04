Сочи, Краснодарский край, 4 августа, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» на своём поле сыграл вничью с «Уфой» в матче четвёртого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 4 августа на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 0:0.

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По ходу игры футболисты команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 4 очка. Клуб «Сочи», набравший один балл, находится на пятнадцатой позиции.

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