Абу-Даби, 4 августа, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) первыми из арабских стран могут начать осваивать Марс. Миссия стартует в июле 2020 года. Об этом 31 июля сообщает Nature.

NASA Марс

Зонд «Надежда» взлетит с космодрома в Японии и должен будет достичь Марса к концу следующего года, к 50-й годовщине независимости ОАЭ. Это будет первая межпланетная научная миссия из арабского мира. Целью полёта является изучение причин потери Марсом своей атмосферы и построение более полной картины изменчивой атмосферы красной планеты.

«Мы выбрали сложные миссии, потому что именно в сложных миссиях формируются навыки», — заявил председатель космического агентства ОАЭ в Абу-Даби доктор Ахмад аль-Фаласи.

Вместе с тем космическая программа эмиратов испытывает трудности. В прошлом месяце не удалось запустить спутник наблюдения Земли «Соколиный глаз-1» (Falcon Eye-1). 10 июля Французская Ракета Vega, запущенная с космодрома Куру, отклонилась от курса через две минуты после запуска и потеряла связь с центром управления полетом через четыре минуты.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что министерство здравоохранения Объединённых Арабских Эмиратов намерено создать первый в мире госпиталь в космосе. Проект планируется запустить вместе с началом миссии ОАЭ на Марсе в 2020 году.