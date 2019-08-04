Вильнюс, 5 августа, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Группа депутатов литовского парламента и Европарламента от Литвы от партий «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы и Саюдис либералов выступили с обращением в ПАСЕ и ОБСЕ с просьбой отреагировать на «массовые задержания и преследования независимых кандидатов» в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 августа.

Juozas Salna Вильнюс. 2009

В обращении к ПАСЕ группа литовских политиков просит оценить «рекордное число задержанных граждан Российской Федерации». Политики настаивают, что была «грубо нарушена Европейская конвенция о правах человека», а возвращение России в ПАСЕ «было огромной ошибкой», которая «режиму Путина дала индульгенцию уничтожать любые проявления демократии в стране».

Далее в заявлении утверждается, что в отношении мирных жителей применялась агрессия, нарушались все нормы и законы. Международные учреждения призвали начать собственное расследование, представить выводы и утвердить их.

Обращение подписали от «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы: председатель партии Габриэлюс Ландсбергис, Жигимантас Павилёнис, Лауринас Касчюнас, Радвиле Моркунайте-Микуленене, Арвидас Анушаускас, член Европарламента, экс-премьер Андрюс Кубилюс. От литовских либералов староста фракции в литовском парламенте Виктория Чмилите-Нельсен.

В 2009 литовские профсоюзы вышли на разрешённый властями митинг против экономической политики правительства Литвы, которое в тот момент возглавлял лидер партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Андрюс Кубилюс. Консерваторы в парламенте работали в правящей коалиции вместе с либералами. Митинг вылился в достаточно агрессивные действия толпы — здание парламента стали закидывать снежками, яйцами, люди выкрикивали антиправительственные лозунги и отказывались расходиться.

На улицах появились отряды спецподразделений, которые стали оттеснять толпу, что вылилось в противостояние. Однако полиция почти сразу же стала разгонять митингующих слезоточивым газом и шумовыми гранатами, а вскоре митингующие стали падать с окровавленными ранами от пулевых ранений.

В последствии, ещё в течение недели литовские власти пытались опровергать, что для разгона использовалось оружие с резиновыми пулями, однако многочисленные свидетельства, кадры видео, фотографии, оставшиеся гильзы заставили признать, что в Литве впервые против демонстрантов использовалось оружие с резиновыми пулями. Демонстранты, в свою очередь, стали использовать против полиции подручные средства — кидать вывороченными плитами мостовой и так далее. В результате несколько десятков человек получили ранения, один — тяжелое, пострадали четверо полицейских, было задержано около 90 человек. Общий ущерб погромов тогда оценили почти в 580 тыс. евро по сегодняшним ценам.

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