Пекин, 4 августа, 2019, 23:03 — ИА Регнум. По данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, доходы сектора культуры и смежного с ним бизнеса за первое полугодие 2019 года в стране увеличились до $588 млрд. Об этом 3 августа сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Флаг Китая

За первые шесть месяцев рост доходов составил 7,9%. Данные выводы были сделаны в результате социологического исследования, в котором приняли участие 56 тыс. компаний, осуществляющих коммерческую деятельность по всей стране.

Так, самый высокий рост доходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года зафиксирован в следующих отраслях: новостные и информационные услуги — на 25,1%, услуги по креативному дизайну — на 12,4%, инвестиции и эксплуатационная деятельность в сфере культуры — на 10,2%.

Напомним, по мнению ряда ученых, культура становится все привлекательней для представителей бизнеса, которые совместно с ней формируют так называемую индустрию культуры, где культура воспринимается как разновидность товара, у которого есть производитель и потребитель. В качестве потребителя выступает население страны, которое является объектом маркетинговой деятельности коммерческих организаций.