Сестру стрелка из Огайо и ее друга нашли мертвыми — СМИ
Дейтон, США, 4 августа, 2019, 22:11 — ИА Регнум. В США в автомобиле найдена убитой сестра мужчины, которого подозревают в стрельбе в городе Дейтон (штат Огайо). Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Предполагаемая 24-летняя сестра стрелка из Огайо и ее парень найдены застреленными в машине», — говорится в сообщении.
Ведется следствие.
Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 4 августа в одном из баров района Орегон в городе Дейтон (штат Огайо) произошла стрельба. По последним данным, в результате ЧП погибли девять человек, ещё 26 получили ранения. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, ликвидировали нападавшего.
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