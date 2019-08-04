Чудово, Новгородская область, 4 августа, 2019, 22:03 — ИА Регнум. На федеральной автодороге «Россия» (М-10, Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области сегодня, 4 августа, произошла авария с участием пяти автомобилей. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, в 14:45 на 563 км автомагистрали у деревни Трегубово в Чудовском районе грузовой автомобиль Scania совершил столкновение с легковым Daewoo Gentra, который затем столкнулся с ещё тремя машинами.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

В результате аварии, по данным ГИБДД, пострадали шесть человек: водитель и пассажир Daewoo Gentra, а также четыре человека — водитель и три пассажира — легкового автомобиля Mazda 6. Двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Mazda — дети в возрасте двух и пяти лет — после осмотра медиков были отпущены, остальные госпитализированы в медицинские учреждения Великого Новгорода.

К ликвидации последствий ДТП привлекались специалисты ГУ МЧС России по Новгородской области. По данным этого ведомства, в столкновении участвовали семь автомобилей — пять легковых и два грузовых, а пострадали пять взрослых и двое детей.