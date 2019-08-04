Москва, 4 августа, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Результаты демократического волеизъявления жителей Крыма, проголосовавших в 2014 г. за воссоединения с Российской Федерацией, не уважает госсекретарь США Майк Помпео. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова госсекретаря США о том, что полуостров должен вернуться в состав Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

По словам дипломата, Помпео — «последний человек, кому Крым что-то должен».

Напомним, в конце июля 2019 г. госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Крым должен «вернуться» в состав Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в результате референдума Крым отсоединился от Украины и вошел в состав Российской Федерацией. За воссоединение с РФ высказались более 95% жителей полуострова.

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