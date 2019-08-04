Казань, 4 августа, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» на своем поле уступил московскому ЦСКА в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 4 августа на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счетом 0:1.

MaxBioHazard Стадион «Центральный»

Героем встречи в составе гостей стал нападающий Фёдор Чалов, который забил единственный мяч на 41-й минуте.

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. Казанский «Рубин», набравший семь баллов, находится на четвертой позиции.

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