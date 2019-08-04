Лондон, 4 августа, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Герцог Сассекский Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Об этом 4 августа появилась соответствующая запись на официальной странице пары в Instagram.

Instagram: sussexroyal Меган Маркл

Принц Гарри назвал свою жену потрясающей, поблагодарил ее за то, что она находится с ним рядом и поздравил ее с 38-летием.

«С днем рождения мою потрясающую жену. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении. С любовью, Гарри», — написал принц.

Напомним, герцогиня Сассекская Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года в американском городе Лос-Анджелес. Она получила известность благодаря съемкам в кино, в частности в сериале «Форс-мажоры». До встречи с принцем была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном.