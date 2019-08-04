Москва, 4 августа, 2019, 20:31 — ИА Регнум. В Москве завершены реставрационные работы северного фасада исторического здания Политехнического музея. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Mkrf.ru Реставрация Политехнического музея

«Демонтаж строительных лесов и снятие баннера с фасада состоялись 4 августа», — говорится в информационном письме.

На северном фасаде музея был восстановлен исторический барельеф с изображением Георгия Победоносца и отреставрированы элементы монументальной живописи.

«Ко дню города Москвы, планируется завершить основные реставрационные работы в так называемой «Холодной галерее» — пешеходном пространстве под историческим зданием музея», — уточняется в сообщении.

Также, одновременно с завершением строительных и реставрационных работ осуществляется содержательное наполнение будущего музея, согласно утвержденной научной концепции.