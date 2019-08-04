Иркутск, 4 августа, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Группировка военной авиации Минобороны России на территории Красноярского края и Иркутской области за последние сутки ликвидировала природные пожары на площади 303 тыс. гектаров. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба ведомства.

38.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара в Иркутской области

Самолетами и вертолетами в течение дня был произведен 61 вылет, сброшено 650 тонн воды на территории, охваченные пожаром на площади 303 тысяч гектаров.

В ведомстве уточнили, что за весь период действий по ликвидации стихии авиационные группировки Минобороны сбросили на территории, охваченные огнем, около 6000 тонн воды, тем самым уничтожив возгорание на площади 753 тыс. гектаров.

Напомним, в Красноярском крае и Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в результате возгорания лесов. По оценкам МЧС, общая площадь лесных пожаров в двух регионах свыше 1,3 млн гектара. На территории этих субъектов МЧС усиливает группировки пожарных, задействованных в ликвидации стихии. По поручению президента России Владимира Путина к локализации пожаров было подключено Минобороны.