Симферополь, 4 августа, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео, заявивший ранее о необходимости «вернуть» Крым Украине, выражает желание Вашингтона «остановить Россию». Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек газете «Известия».

Duma.gov.ru Руслан Бальбек

По его словам, сдача российского ядерного оружия и роспуск армии страны является главной стратегической целью внешней политики официального Вашингтона, поэтому Крым — это всего лишь повод.

При этом Бальбек добавил, что надсмотрщик, который держал в страхе весь мир почти 30 лет, «только выкрикивает угрозы».

О том, что Россия якобы должна «вернуть» Крым Украине, госсекретарь США Майк Помпео заявил в конце июля 2019 г.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав РФ, состоялся после госпереворота на Украине в 2014 году. Более 95% избирателей полуострова высказались в пользу воссоединения с РФ.

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