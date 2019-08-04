Депутат Госдумы отреагировал на слова Помпео о «возвращении» Крыма Украине
Симферополь, 4 августа, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео, заявивший ранее о необходимости «вернуть» Крым Украине, выражает желание Вашингтона «остановить Россию». Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек газете «Известия».
По его словам, сдача российского ядерного оружия и роспуск армии страны является главной стратегической целью внешней политики официального Вашингтона, поэтому Крым — это всего лишь повод.
При этом Бальбек добавил, что надсмотрщик, который держал в страхе весь мир почти 30 лет, «только выкрикивает угрозы».
О том, что Россия якобы должна «вернуть» Крым Украине, госсекретарь США Майк Помпео заявил в конце июля 2019 г.
Как сообщало ИА REGNUM, референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав РФ, состоялся после госпереворота на Украине в 2014 году. Более 95% избирателей полуострова высказались в пользу воссоединения с РФ.
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