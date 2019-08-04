Вашингтон, 4 августа, 2019, 17:32 — ИА Регнум. В новом фильме о приключениях героя комиксов Бэтмане, главную роль в котором исполнит актер Роберт Паттинсон, один из антагонистов Харви Дент может стать афроамериканцем. Об этом 4 августа сообщает издание Geeks WorldWide со ссылкой на источник.

Eva Rinaldi Роберт Паттинсон

По предварительным данным, роль злодея может исполнить сын известного голливудского актера Дензела Вашингтона Джон Дэвид Вашингтон, получивший известность благодаря фильму «Черный клановец».

Источник уточняет, что контракт с артистом пока не подписан, однако такой поворот событий вполне вероятен. Паттинсон и Вашингтон уже работали вместе в предстоящей картине Кристофера Нолана «Принцип».

Напомним, очередной фильм о «Бэтмане» был задуман в 2015 году, однако в связи с уходом из проекта актера и режиссера Бена Афлека съемки пришлось отложить. Предварительно, работа над картиной может начаться в начале 2020 года.