Иркутск, 4 августа, 2019, 17:03 — ИА Регнум. В Иркутской области силами МЧС осуществляется усиление группировки пожарных, задействованных в ликвидации природных пожаров. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

38.mchs.gov.ru Ликвидация природных пожаров в Иркутской области

«В ликвидации природных пожаров задействовано 1096 человек и 186 единиц техники. Тушение пожаров осложняется труднодоступной горной местностью, — говорится в заявлении. — Усиление группировки пожарных Министерства лесного комплекса осуществляется силами МЧС России».

Так, порядка 100 человек аэромобильной группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС России принимают участие в тушении пожаров в Усть-Кутском районе, 85 человек аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Новосибирской области направлены на ликвидацию пожаров в Киренский район.

В ведомстве также отмечают, что за последние сутки площадь очагов природных пожаров увеличилась на 11 тысяч 635 га.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 4 августа, в регионе зафиксировано 136 пожаров на общей площади 735 тысяч 939 га, из них 12 пожаров локализованы на площади 20 тысяч 797 га. В лесных массивах Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.