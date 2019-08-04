Псков, 4 августа, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Три новых мобильных передвижных комплекса «Лучевая диагностика» получили межрайонные больницы Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, торжественное вручение ключей от нового передвижного диагностического оборудования состоялось сегодня, 4 августа, в Пскове.

Pskov.ru Мобильный комплекс «Лучевая диагностика»

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко передала комплексы Островской, Новосокольнической и Псковской межрайонным больницам.

Это вторая партия подобных комплексов, поступивших в регион: первые пять в 2018 году были переданы Бежаницкой, Опочецкой, Пушкиногорской и Великолукской межрайонным больницам. Предполагается, что восемь мобильных комплексов позволят обеспечить охват всех жителей региона — каждый будет обслуживать в среднем по три района.

Медики Псковской области уверены, что комплексы помогут усилить профилактику онкозаболеваний и их выявление на ранней стадии, а обследование пациентов будет проводиться более оперативно.

Отметим, что передвижные медицинские комплексы показали хорошую проходимость как в городах и сёлах, так и в условиях бездорожья.