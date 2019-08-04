На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль
Дамаск, 4 августа, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Автомобиль, принадлежащий бойцам оппозиционной «Сирийской освободительной армии», взорвался на севере Сирии. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на свои источники.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сирия
Инцидент произошел в воскресенье, 4 августа, в районе Аазаз.
«В результате взрыва… погиб один человек, — говорится в сообщении. — Район теракта оцеплен».
По последним данным, автомобиль заминировали местные боевики.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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