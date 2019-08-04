Дамаск, 4 августа, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Автомобиль, принадлежащий бойцам оппозиционной «Сирийской освободительной армии», взорвался на севере Сирии. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Инцидент произошел в воскресенье, 4 августа, в районе Аазаз.

«В результате взрыва… погиб один человек, — говорится в сообщении. — Район теракта оцеплен».

По последним данным, автомобиль заминировали местные боевики.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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