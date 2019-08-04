Оттава, 4 августа, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Канадские ученые выявили взаимосвязь уровня инсулина (гиперинсулинемии) в крови с развитием онкологии. Об этом 2 августа сообщает Medical Xpress.

Nephron Раковые клетки

Исследования показали, что развитие рака детерминировано высоким уровнем инсулина в крови при различных видах онкологии, например, раке молочных желез. Отдельно, ученые из Университета Британской Колумбии отмечают, что при гиперинсулинемии особенно страдает поджелудочная железа.

«Рак поджелудочной железы сложно поддаётся выявлению на ранних стадиях, что делает его одним из самых смертоносных видов рака», — утверждают ученые.

Так, в результате эмпирических исследований над мышами было выявлено, что грызуны с низким уровнем инсулина наиболее устойчивы к развитию злокачественных опухолей поджелудочной железы. Эти результаты, по мнению специалистов, могут значительно улучшить качество диагностики данного вида онкологии, а также, по их мнению, представляется возможным экстраполировать полученные результаты и на диагностику всех видов раковых заболеваний в целом.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, по оценкам экспертов в сфере медицины, рак поджелудочной железы, рак печени и рак пищевода признаны в России одними из самых смертоносных видов онкологии в 2018 году. Так, рак поджелудочной железы, по данным Минздрава России, в 2018 году унес порядка 39,9% жизней пациентов от общего числа больных раком.