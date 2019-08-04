Москва, 4 августа, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Легендарный рок-музыкант Борис Гребенщиков и его группа «Аквариум» почти собрали необходимую сумму для выпуска своего нового альбома, об этом 4 августа сообщается на сайте краундфандинговой платформы Planeta.ru.

(сс) Lumiere2 Борис Гребенщиков

Для создания альбома необходимо собрать 2 млн 500 тыс. рублей, в настоящее время собрано почти 2 млн рублей.

«Все, что мы делаем, мы делаем сами и с вашей помощью. Спасибо вам!» , — говорится в описании проекта группы «Аквариум».

Музыканты подчеркивают, что за ними не стоят крупные банки и корпорации, поэтому средств на запись альбома у них нет. Эта причина и повлияла на решение артистов попросить помощь у поклонников, которые их не разочаровали.

Проект стартовал несколько недель назад, 17 июля, за первые сутки поклонники Гребенщикова и группы «Аквариум» прислали 700 тыс. рублей. В настоящее время число спонсоров увеличилось до 766 человек.