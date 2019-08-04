Манчестер, Великобритания, 4 августа, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Хорватский нападающий футбольного туринского клуба «Ювентус» Марио Манджукич может в ближайшее время перейти в состав английской команды «Манчестер Юнайтед», сообщает 4 августа La Gazzetta dello Sport.

Twitter.com/MarioMandzukic9 Марио Манджукич

По данным источника, руководство «МЮ» уже согласовало с 33-летним футболистом условия его личного контракта.

Также сообщается, что контракт Манжукича с английским клубом будет рассчитан на два года с опцией возможности его продления ещё на один сезон.

Кроме этого, по данным издания, зарплата футболиста в «МЮ» составит 6 млн евро в год, а его переход обойдется клубу в 15 млн евро.

Отметим, Марио Манджукич перешел в «Ювентус» из мадридского «Атлетико» летом 2015 года за 21 млн евро. В минувшем сезоне сыграл за туринский клуб в 25 матчах итальянской Серии А и отметился в них 9 мячами и 6 голевыми передачами.