Екатеринбург, 4 августа, 2019, 15:27 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга утром 4 августа смертельное ДТП устроили на угнанной машине. Автомобиль KIA угнали с улицы 40-летия ВЛКСМ, сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД.

66.mchs.gov.ru Смертельная авария в Екатеринбурге

По некоторым данным, угонщики сейчас находятся в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла на улице Малышева. По словам очевидцев, KIA на огромной скорости дважды пронеслась на запрещающие сигналы светофоров и врезалась в машины, ожидавшие зелёного света.

Погибли водитель и пассажир машины такси Uber. Несколько человек получили травмы.