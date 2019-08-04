В Иране разбился истребитель
Тегеран, 4 августа, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Истребитель военно-воздушных сил Исламской Республики Иран разбился сегодня, 4 августа, в иранской провинции Бушер, недалеко от населенного пункта Тангестан. Об этом сегодня сообщает агентство Mehr.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Иран
По предварительным данным, истребитель потерпел крушение в результате технической неисправности.
Оба пилота истребителя успели катапультироваться и остались живы.
Другие подробности инцидента не сообщаются.