Тегеран, 4 августа, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Истребитель военно-воздушных сил Исламской Республики Иран разбился сегодня, 4 августа, в иранской провинции Бушер, недалеко от населенного пункта Тангестан. Об этом сегодня сообщает агентство Mehr.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

По предварительным данным, истребитель потерпел крушение в результате технической неисправности.

Оба пилота истребителя успели катапультироваться и остались живы.

Другие подробности инцидента не сообщаются.