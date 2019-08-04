Цхинвал, 4 августа, 2019, 14:42 — ИА Регнум. В столице Южной Осетии состоялся первый в истории республики Международный фестиваль «Песня моей души». Фестиваль был организован управлением культуры, молодежи и спорта городской администрации Цхинвала.

Дмитрий Налбандян. Утро чабана. Любимая песня. 1956

На сцене выступили звезды Южной и Северной Осетии. Среди них — заслуженная артистка Южной Осетии и Абхазии Залина Сапиева, заслуженный артист Северной Осетии Алания Руслан Кабалоти, народная артистка Северной Осетии Залина Дзахоева и другие. Об этом сообщило 2 августа ИА «Рес».

Фестиваль проходил на конкурсной основе, участники боролись за главный приз — «Бриллиантовый микрофон», обладателем которого стал Вадим Харебов. Приз за «Лучший сценический образ» получила Залина Сапиева, приза зрительских симпатий удостоилась Залина Баскаева. В церемонии награждения принимал участие мэр Цхинвала Алан Кочиев.

Организатор фестиваля Игорь Тасоев сообщил, что фестиваль песни станет ежегодным и будет проводиться в обеих частях Осетии.