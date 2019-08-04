Шэньчжэнь, Китай, 4 августа, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вытолкнул своего бразильского одноклубника форварда Неймара из кадра на фотосессии, посвященной победе команды в матче за Суперкубок Франции с командой «Ренн» (2:1 в пользу «ПСЖ»), проходившем в Шэньчжэне.

Fifa.com Килиан Мбаппе

Видео произошедшего доступно на Youtube-канале Fut bol.

Отметим, Неймар не принимал участия в матче с «Ренном», так как отбывает дисциплинарное наказание за удар болельщика в матче с «Ренном» на финальном матче Кубка Франции.

Напомним, ранее стало известно, что бразильский футболист хочет вернуться во время летнего трансферного окна в команду «Барселона», из-за чего его отношения с руководством клуба резко ухудшились.