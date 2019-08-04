Владивосток, 4 августа, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Бывший защитник нижегородского «Торпедо» Дмитрий Коробов вошел в состав владивостокской команды «Амур», сообщает 4 августа пресс-служба команды.

Fc-avangard.ru Дмитрий Коробов

Детали заключенного соглашения не разглашаются.

Напомним, летом 2012 года хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Тампа Бэй Лайтинг», однако большую часть своей заокеанской карьеры провел в фарм-клубе «Тампы» «Сиракьюз Кран». По возвращении из США играл в командах «Атлант», «Спартак», минское «Динамо» и нижегородское «Торпедо».

Отметим, в минувшем сезоне Дмитрий Коробов сыграл в 39 матчах за «Торпедо» и смог набрать в них 8 (1 шайба + 7 результативных передач) очков.