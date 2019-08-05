Киев, 5 августа, 2019, 06:22 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда, победив на выборах, воспользовались протестными настроениями граждан Украины. Какие действия могут записать в свой актив «зеленисты» для того, чтобы укрепить результаты первой победы, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Чтобы ответить на вопрос о дальнейшей стратегии групп, взявших власть на Украине, стоит обратить внимание на их состав. Кроме самой группы поддержки Владимира Зеленского и группы, которую можно обозначить как «бригаду Коломойского-Авакова», представляющую собой союз крупного бизнесмена с министром МВД, неожиданно выглядит прорыв «группы Пинчука». Бизнесмен Виктор Пинчук, по совместительству зять первого президента Украины Леонида Кучмы, и сам по себе фигура интересная, и его появление может знаменовать возвращение на украинские политические подмостки самого Кучмы.

Возможности — как финансовые, так и на уровне наработанных контактов — у этой третьей группы весьма велики. Но прежде, чем Зеленский во главе «трех колонн» двинется дальше, ему предстоит решить, что делать с местными политиками, которые были расставлены по местам предыдущим президентом и его симпатизантами. Возможностей как минимум две, резко сместить постпорошенковцев в ходе досрочных выборов или оставить их до заявленного по конституции срока, свалив на их головы ответственность за любую будущую проблему, коих на горизонте видится немало. Что интересно, вполне возможен и третий вариант, который совместит устранение наиболее одиозных с оставлением на местах тех, кто предназначен на роль козлов отпущения. Рассуждение выглядит достаточно гладко, если «трехглавый дракон» займется именно порошенковцами, а не рухнет под грузом внутренних разборок.

Читайте статью Андрея Ганжи «Украина: «три источника и три составных части» ЗЕкоманды».