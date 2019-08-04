Будапешт, 4 августа, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Мик Шумахер, являющийся сыном семикратного чемпиона Формулы-2 Микаэля Шумахера, одержал свою первую победу в чемпионате Формулы-2.

Sven Mandel Мик Шумахер

Ранее Мик Шумахер, выступающий за команду «Prema Racing», смог получить поул-позицию на реверсивной ветке второй гонки уэк-энда Формулы-2 в Венгрии, благодаря тому, что он финишировал на восьмом месте в субботней гонке.

На старте заезда его атаковал японский гонщик команды «Karlin» Нобухару Мацушита, однако Шумахер-младший смог сохранить свою лидирующую позицию. И хотя он и не смог оторваться от идущего вторым Мацушиты более чем на минуту, также ему удалось не дать противникам приблизиться к нему на дистанцию обгона, что и позволило Мику Шумахеру занять первое место с результатом 43 минуты 59,841 секунды.

Трете место занял бразильский пилот команды DAMS Сержио Сетте Камаро.

Российский пилот команды Формулы-2 «ART Grand Prix» Николай Мазепин стал пятнадцатым в общем зачете.

Отметим, это первая гонка Формулы-2, выигранная Миком Шумахером в нынешнем сезоне.