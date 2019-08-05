Пекин, 5 августа, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Десятилетие, пришедшееся на период работы китайского посла в России Ли Хуэя, было весьма насыщенным событиями и исключительно важным для развития отношений двух стран. Почему деятельность китайского посла в этом ключе была высоко оценена лидерами КНР и РФ, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ли Хуэй

Российский президент Владимир Путин наградил Ли Хуэя орденом дружбы, вручив ему эту награду 23 мая 2019 года лично. Работать в качестве дипломатического специалиста по России Ли Хуэй начал вскоре после окончания учебы в Пекинском университете в далеком 1975 году. Тогда отношения между СССР и Китаем были напряженными, в 1991 году Ли Хуэй переехал работать в Казахстан, возглавив там китайское посольство. Позже, когда Ли Хуэй уже работал в Москве, ему довелось оказаться на острие политико-дипломатического процесса, ознаменованного формулировкой стратегических концепций России и Китая.

Интересно, что именно в России и Казахстане впервые прозвучали важные инициативы китайского лидера Си Цзиньпина, сформулированные как строительство «сообщества единой судьбы человечества». Вначале, при первом знакомстве с российской концепцией Большого Евроазиатского партнерства, автором которой является Путин, она вызывала некоторое недопонимание в Пекине. И в том, как это недопонимание было преодолено, есть большая заслуга посла Ли Хуэя. Теперь, когда он покидает свой пост, стоит признать, что при его активном участии разногласия, тревожившие отношения между Россией и Китаем с самых 50-х годов, оказались в значительной степени преодолены.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Посол Китая в России Ли Хуэй как летописец эпохи».