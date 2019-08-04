Цхинвал, 4 августа, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Талантливая югоосетинская певица, воспитанница Владикавказского колледжа искусств Лейла Маргиева примет участие в мировом фестивале талантов, который пройдет в октябре во Франции, сообщило 3 августа ИА «Рес».

Instagram.comleila_margieva Лейла Маргиева

Студентка Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева Лейла Маргиева является лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей. По словам Маргиевой, на фестивале во Франции она будет представлять всю Осетию.

На фестивале певица будет выступать в двух номинациях: эстрадный и академический вокал. Маргиева отметила, что представлять Осетию на фестивале для нее большая ответственность и гордость.