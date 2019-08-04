Москва, 4 августа, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Футбольный московский клуб «Локомотив» проявляет интерес к российскому нападающему чешской команды «Млада Болеслав» Николаю Комличенко, сообщает 4 августа Betting Insider.

Twitter.com/nkomlichenko Николай Комличенко

По данным источника, московская команда намерена с помощью 24-летнего футболиста решить проблемы своей атакующей линии, которые образовались из-за травм перуанского форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана и его португальского одноклубника Эдера.

Также сообщается, что клубом рассматривается в качестве запасного варианта возможность получить в состав черногорского форварда «Зенита» Луки Джорджевича.

Отметим, Николай Комличенко является лучшим бомбардиром чешского чемпионата прошлого сезона. Он провел за «Млада Болеславу» в нем 33 матча и отметился в них 29 мячами.