Донецк, 4 августа, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Режим перемирия был нарушен украинскими боевиками три раза за прошедшие сутки. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Под обстрел со стороны армии Киева попали населённые пункты: Доломитное, город Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Октябрь. В ходе обстрелов были применены: гранатомёт, миномёт калибром 82 мм, стрелковое оружие.

Общее количество применённых украинскими карателями боеприпасов составило 7 единиц. Было выпущено шесть мин в Горловском направлении и одна граната в направлении города Донецка. На Мариупольском направлении применялось стрелковое оружие.

Жертв и пострадавших среди мирных граждан ДНР нет, повреждений гражданской инфраструктуры зарегистрировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками.