Торонто, Канада, 4 августа, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Хоккейный клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» не смог добиться прогресса в переговорах со своим бывшим форвардом Митчеллом Марнером, который пребывает в статусе свободного агента, сообщил генеральный менеджер клуба Кайл Дубас. Его слова 4 августа приводит официальный сайт лиги.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

«Пока сохраняется статус-кво», — заявил Дубас, комментируя ситуацию с новым контрактом Марнера.

Также он отметил, что такая же ситуация сложилась в НХЛ со всеми хоккеистами, имеющими статус свободных агентов и на начало августа ни у кого из хоккеистов, с кем ведутся переговоры, нет никакого прогресса.

Кроме этого, генеральный менеджер «Торонто» отметил, что 22-летний хоккеист играет огромную роль в команде и руководство клуба хотело бы сохранить его в своем составе надолго.

«Мы продолжим работать над контрактом и посмотрим, что у нас получится», — заключил Кайл Дубас.

Отметим, в минувшем сезоне Митчелл Марнер сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Торонто» и набрал в них 94 (26 шайб + 68 результативных передач) очка.