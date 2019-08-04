Дамаск, 4 августа, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Асма Асад, жена президента Сирии Башара Асада, объявила о своем полном исцелении от рака груди. Об этом сообщает 4 августа AMNA.

Thisislondon.co.uk Асма Асад

Асад рассказала о сильной усталости, которую она чувствовала во время лечения, и об огромном значении поддержки, которую ей оказали муж и сыновья. Она подчеркнула, что муж всегда был рядом с ней.

О болезни Асмы Асад стало известно в августе 2018 года, в январе она перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли.