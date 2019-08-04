Порошенко люди не оценили — украинский политпсихолог
Киев, 5 августа, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Ненависть украинского народа к Петру Порошенко очевидна, иррациональна и частично оправдана, заявил порталу «ОстроВ» президент Ассоциации политических психологов Украины Вадим Васютинский. По его словам, еще в 2016 году он ощутил у жителей Мариуполя и Львова «невразумительное возрастание» этой ненависти. О том, чего и почему, по мнению Васютинского, ждут украинцы от новой власти, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
Отмечая свое позитивное отношение к президентству Порошенко, благодаря которому, считает политпсихолог, Украина была удержана «в условиях открытой российской агрессии», Васютинский также выражает изумление подозрительностью народа в отношении этого политика. Так, по данным опросов Ассоциации политических психологов, в 2017 году с утверждением «Украинская власть развязала на Донбассе никому не нужную войну» были согласны 39%, в 2018 году — 46%, в 2019 г. — 41%.
Причину этому эксперт видит в раздраженности населения из-за завышенных и несбывшихся постмайданных ожиданий, и объектом для выплеска этого раздражения (почему-то) оказался Порошенко. А когда недовольство распространяется, то появляется и выход из эмоционального тупика, на который сработали украинские СМИ, ряд которых постоянно рассказывал населению, что оно, оказывается, плохо живет.
О чём еще пишет украинская региональная пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Киев снова запугивает венгров Закарпатья».