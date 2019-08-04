Манчестер, Великобритания, 4 августа, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Бельгийский форвард футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отклонил предложение о переходе в команду «Наполи», сообщает 4 августа Goal.

Amarhgil Ромелу Лукаку забивает гол

По данным источника, 26-летний футболист не хочет продолжать свою игровую карьеру в составе «МЮ» и намеревается перейти в туринский клуб «Ювентус».

Также ранее в СМИ появилась информация о том, что «МЮ» готов обменять Лукаку в «Ювентус» на аргентинского нападающего туринского клуба Паулу Дибалу, и что игрок уже согласовал с руководством туринцев условия своего личного контракта.

Кроме этого, сообщалось об интересе к кандидатуре Лукаку со стороны миланского «Интера».

Отметим, в минувшем сезоне Ромелу Лукаку сыграл в 45 матчах за «МЮ» и отметился в них 15 голами и 4 результативными передачами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года и может быть продлен ещё на сезон.