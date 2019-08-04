Курган, 4 августа, 2019, 10:30 — ИА Регнум. В Мишкинском районе Курганской области на трассе «Иртыш» автомобиль врезался в грузовик. Погибли четыре человека, сообщает пресс-служба областного УМВД.

45.мвд.рф Погибла семья из четырёх человек

Авария произошла 3 августа в 17:00 по местному времени. Водитель 1980 года рождения не справился с управлением машиной Chery Tiggo, выехал на «встречку» и по касательной задел фуру VOLVO FH. Затем его отбросило на фуру «МАЗ».

В результате ДТП погибли двое взрослых и двое детей, которые находились в машине. Водитель «МАЗа» доставлен в больницу. возбуждено уголовное дело.