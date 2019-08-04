Нью-Йорк, США, 4 августа, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Канадский боксер Жан Паскаль, являющийся экс-чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC), одержал победу в титульном бою за звание временного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе над американцем Маркусом Брауном. Поединок проходил на ринге «Барклай-центра» в Нью-Йорке в рамках боксерского шоу.

Twitter.com/jeanpascalchamp Жан Паскаль

По ходу боя Паскаль выглядел предпочтительнее и трижды — один раз в четвертом и два раза в седьмом раунде, отправлял своего оппонента в нокдаун. В итоге бой был остановлен в восьмом раунде после того как американец получил рассечение от удара головой, и все судьи единогласным решением на этот момент присудили победу Жану Паскалю с одинаковым счетом 75−74.

Отметим, ранее, в ноябре 2018 года, Жан Паскаль уступил российскому боксеру Дмитрию Биволу, являющемуся интерконтинентальным чемпионом WBА в полутяжелом весе.