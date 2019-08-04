Киев, 4 августа, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Порядка 40 населенных пунктов оказались обесточенными на Украине в результате ухудшения погодных условий. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

ИА Красная Весна Электричество

Непогода обрушилась на Одесскую и Кировоградскую области. Был сильный дождь с грозой, а также сильные порывы ветра. Произошли обрывы воздушных линий электропередач. Обесточенными оказались 40 населенных пунктов в двух областях.

Уточняется, что в Одесской области без электроснабжения остались 25 населенных пунктов, в Кировоградской — 15