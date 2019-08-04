Москва, 4 августа, 2019, 09:56 — ИА Регнум. 9, 10 и 11 августа в московском парке «Сокольники» будет проходить традиционный фестиваль «День Индии». Его проводит Индийский культурно-национальный центр «Сита». В программе — кинопоказы, выступления вокальных и хореографических коллективов, ярмарка, дегустации индийских блюд, фестиваль колесниц, модный показ, конкурс детских рисунков, шахматный турнир для детей, мастер-классы по йоге, рисованию хной и индийским танцам и, конечно, дружелюбное общение. Москвичи и гости смогут уже в шестой раз соприкоснуться с великой индийской культурой, почувствовать искренность и дружелюбие индийского народа.