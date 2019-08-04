Ньюарк, США, 4 августа, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поздравил американского бойца смешанного стиля Колби Ковингтона с победой на турнире UFC on ESPN 5, проходившем в Ньюарке, сообщил 4 августа в своем Twitter обозреватель Аарон Бронстетер.

Twitter.comColbyCovMMA Трамп и Колби Ковингтон

«Только что закончил интервью с Колби Ковингтоном, которого затем увели, чтобы поговорить по телефону с президентом Трампом», — написал обозреватель.

https://twitter.com/aaronbronsteter/status/1157780050307158016

Также известно, что после боя в помещении под трибуной «Пруденшнл Арены», на которой проходил турнир, бойцу передали телефон, по которому ему позвонил президент США, чтобы поздравить его с победой.

Отметим, позднее спортсмен оставил свой комментарий под постом Трампа в Twitter, в котором президент США пожелал ему удачи в бою с Лоулером и выразил в нем благодарность за звонок и поддержку.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колби Ковингтон победил единогласным решением судей своего соотечественника Роберта Лоулера на турнире UFC on ESPN 5.