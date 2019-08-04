Посёлок Вижай, Свердловская область, 4 августа, 2019, 09:24 — ИА Регнум. В Свердловской области продолжены поиски мужчины и ребёнка, которые пропали в реке Лозьва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

66.mchs.gov.ru Поиски мужчины и ребенка в Свердловской области

В поисках задействованы 48 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, СКР, мэрии Ивделя, а также местные жители.

3 августа было проверено 35 км. реки от посёлка Вижай ниже по течению в сторону посёлка Бурматово. Поиски осложнили дожди, из-за которых с начала операции вода в реке Лозьва прибыла на 41 см.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лодка с мужчиной, женщиной и тремя детьми перевернулась 31 июля. 1 августа она была найдена. Также удалось найти женщину и её двоих детей.

Ещё один ребёнок, а также мужчина, пока не найдены.