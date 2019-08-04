Менло-Парк, США, 4 августа, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Сбой в работе социальной сети Instagram отметили пользователи по всему миру, в том числе и в России. Об этом 4 августа сообщается на странице сервиса Downdetector.

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Неполадки в работе социальной сети наблюдаются с 22:17 3 августа по времени Восточного побережья США ((05:17 мск 4 августа).

Чаще других сбой в работе Instagram отмечают пользователи из США, Бразилии, Бельгии, Нидерландов и Франции. Также жалобы поступили и от жителей Германии, Мексики, Польши, Великобритании, Сербии, Чили, Японии и Малайзии.

В России о неполадках в работе социальной сети чаще других сообщают жители Москвы.

Основная часть жалоб от пользователей поступила на работу ленты новостей (47%), 26% не смогли загрузить свои учётные записи, 25% сообщили о проблемах с входом в свой аккаунт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что социальная сеть Facebook выпустила инструменты с открытым исходным кодом, позволяющие ей помечать запрещённый либо нежелательный контент, расположенный на хостингах.