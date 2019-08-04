Ньюарк, США, 4 августа, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтон победил своего соотечественника Роберта Лоулера на турнире UFC on ESPN 5, проходившем на арене «Пруденшнл Центр» в Ньюарке.

Mmalegend.ru Колби Ковингтон

Ковингтон сразу взял инициативу в бою в свои руки и смог сохранить её до окончания поединка. Последнее не могло не отразиться на итоговом результате: по итогам всех пяти заявленных раундов все судьи единогласно присудили ему победу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее киргизский боец смешанного стиля Антонина Шевченко одержала верх над чешкой Лисией Пудиловой на турнире UFC on ESPN 5.