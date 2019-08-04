Москва, 4 августа, 2019, 09:07 — ИА Регнум. С 23 по 26 августа в Москве будет проходить Фестиваль детских духовых оркестров «Спасская башня — детям». С 2013 года он входит в программу Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

Духовой оркестр

На сцене Детского городка на Красной площади выступят 27 музыкальных коллективов: шесть детских духовых оркестров из Центрального федерального округа, 13 оркестров из Южного, Северо-Западного, Северного и Приволжского округов и четыре зарубежных коллектива — из Белоруссии, Узбекистана, Донецкой Народной Республики и Израиля.

В рамках фестиваля пройдут развлекательные и образовательные мероприятия, лекции и мастер-классы.